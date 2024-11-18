"Какой красивый дуэт": Макпал Жунусова показала архивные кадры выступления с дочерью

Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова показала архивные кадры с дочерью Мерей. Видео было сняло во время их выступления на одном из концертов артистки, передает NUR.KZ.

На теплом видео Макпал Жунусова и ее дочь, обнимаясь и улыбаясь друг другу, исполняют во время концерта красивую песню о маме, а после на сцену поднимается бабушка Мерей и дарит букет цветов своей внучке.

"Недавно прислали это видео", - написала Макпал Жунусова.

Фанаты умилились увиденному и оставили свои комментарии под публикацией.

"Живите до ста", "Желаю вам, вашей маме и Мерей крепкого здоровья", "Дай Бог теперь вам выйти на сцену с вашей внучкой", "Какой красивый дуэт", - отреагировали пользователи соцсети.

Напомним, Макпал Жунусова показала мать и посвятила ей песню. Мы также писали, что певицу снова не хотели пускать в самолет с домброй: во FlyArystan ответили на жалобу.