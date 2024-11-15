"Родила 12 детей": Макпал Жунусова показала мать и посвятила ей песню

Казахстанская певица Макпал Жунусова опубликовала в Instagram песню в собственном исполнении, которую посвятила своей матери в день ее рождения, передает NUR.KZ.

Мать 60-летней Макпал Жунусовой отмечает день рождения - по этому случаю певица выложила в Сеть посвященную ей песню, сопроводив слайд-шоу с архивными фотографиями.

"Сегодня день рождения нашей достопочтенной матери. Мы преклоняемся перед ней. Она родила 12 детей, и теперь ее любят многочисленные внуки и правнуки. Мечтаю, чтобы с божьей помощью Вы дожили до ста лет!

Пусть наши мамы будут у нас в почете - они всегда желают нам добра и не делают ничего плохого. Пока вы рядом, мы остаемся нежными детьми. Берегите себя, мама!" - написала Жунусова.

Недавно Макпал Жунусова пригрозила тем, кто распространял слухи о том, что она якобы вышла замуж.