"Родила 12 детей": Макпал Жунусова показала мать и посвятила ей песню
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Казахстанская певица Макпал Жунусова опубликовала в Instagram песню в собственном исполнении, которую посвятила своей матери в день ее рождения, передает NUR.KZ.
Мать 60-летней Макпал Жунусовой отмечает день рождения - по этому случаю певица выложила в Сеть посвященную ей песню, сопроводив слайд-шоу с архивными фотографиями.
"Сегодня день рождения нашей достопочтенной матери. Мы преклоняемся перед ней. Она родила 12 детей, и теперь ее любят многочисленные внуки и правнуки. Мечтаю, чтобы с божьей помощью Вы дожили до ста лет!
Пусть наши мамы будут у нас в почете - они всегда желают нам добра и не делают ничего плохого. Пока вы рядом, мы остаемся нежными детьми. Берегите себя, мама!" - написала Жунусова.
Недавно Макпал Жунусова пригрозила тем, кто распространял слухи о том, что она якобы вышла замуж.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2187902-rodila-12-detey-makpal-zhunusova-pokazala-mat-i-posvyatila-ey-pesnyu/