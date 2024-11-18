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"Это наше совместное решение": Сейфуллин Жолбарыс подтвердил, что развелся с женой

Опубликовано:

Сейфуллин Жолбарыс с супругой Екатериной
Сейфуллин Жолбарыс с супругой Екатериной. Фото: instagram.com/s_zholbarys_official

Казахстанский исполнитель Сейфуллин Жолбарыс сделала официальное заявление в соцсети - артист признался, что они с супругой Екатериной развелись, передает NUR.KZ.

Сейфуллин Жолбарыс заявил, что они с Екатериной уже два года в разводе.

"Я подтверждаю, что мы расстались два года назад, это было наше совместное решение. Без каких-либо обид, с благодарностью друг к другу, мы будем стараться быть хорошими родителями своим дочерям. Журналистов и других людей мы просим не задавать лишние вопросы", - написал исполнитель.

Ранее артист рассказывал, как влюбился в Екатерину, которая подарила ему двух дочерей. Жолбарыс отметил, что встретился с Катей на телевидении, когда она участвовала в конкурсе на знание казахского языка, и был ею очарован.

Мы также писали, что Сейфуллин Жолбарыс показал фото с женой и подросшими дочерьми.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2188700-eto-nashe-sovmestnoe-reshenie-seyfullin-zholbarys-podtverdil-chto-razvelsya-s-zhenoy/

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