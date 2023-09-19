"Солнечная семья": Сейфуллин Жолбарыс показал фото с женой и подросшими дочерьми
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Казахстанский певец Сейфуллин Жолбарыс показал в Instagram фото с супругой и подросшими дочерьми. Подписчики оставили свои теплые комментарии под снимком, передает NUR.KZ.
"Будем здоровы, мои золотые", - отметил он.
Пользователи соцсети отметили, что девочки очень похожи на своего отца. Они пожелали певцу творческих успехов, а его семье счастья.
"Будьте счастливы, наша дочь Катя - настоящая казахская келин. Творческих успехов тебе, наш зять", "Наслаждайтесь жизнью, улыбайтесь, красивая, прекрасная, солнечная семья", "Мой брат красавчик, а невестка и девочки - настоящие принцессы", "Светлого пути вашей семье", - отреагировали пользователи Казнета.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2037239-solnechnaya-semya-seyfullin-zholbarys-pokazal-foto-s-zhenoy-i-podrosshimi-dochermi/