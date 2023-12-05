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"Бегал за ней целый год": Сейфуллин Жолбарыс рассказал, как влюбился в будущую жену

Опубликовано:

Сейфуллин Жолбарыс с супругой Екатериной
Сейфуллин Жолбарыс с супругой Екатериной. Фото: instagram.com/s_zholbarys_official

Казахстанский певец Сейфуллин Жолбарыс рассказал в программе "Менің өмірім", как впервые встретил свою вторую супругу Екатерину, подарившую ему двух дочерей, и тут же влюбился в нее.

Артист отметил, что Екатерина сразу же завоевала его сердце и понравилась его родителям. Он как младший сын в семье по традиции должен был жить с родителями. Молодая невестка согласилась с этим.

"Я сразу же влюбился в нее. Когда я познакомил Катю с родителями, не совру, если скажу, что на папу она произвела большое впечатление, она ему очень понравилась. Он мне так и сказал, что она должна стать моей женой, что мне нужна такая шустрая женщина.

Отец всегда давал свое благословение нам, он умер у нас на руках. Ему было 92, и я порой думаю, что он прожил долгие годы, потому что Катя очень хорошо за ним ухаживала.

Маме моей сейчас 94 года, я тоже уверен, что хороший уход со стороны невестки продлевает ей жизнь", - рассказал исполнитель.

Сейфуллин Жолбарыс отметил, что встретился с Катей на телевидении, когда она участвовала в конкурсе на знание казахского языка, и был ею очарован.

"Когда я увидел ее впервые, то сразу же влюбился в то, как она чисто говорит по-казахски. А после в нее саму. Бегал за ней целый год.

Наверное, это была судьба. Мы начали прекрасно понимать друг друга и мои родители были довольны моим выбором", - признался он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2049254-begal-za-ney-tselyy-god-seyfullin-zholbarys-rasskazal-kak-vlyubilsya-v-buduschuyu-zhenu/

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