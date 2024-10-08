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"Не разделяю эти средневековые взгляды": ожидающая девочку Айсауле Бакытбек ответила, хочет ли сына

Опубликовано:

Айсауле Бакытбек
Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанская блогерша и интервьюер Айсауле Бакытбек, ожидающая третьего ребенка, ответила на вопрос подписчиков, хотела бы она родить мальчика, передает NUR.KZ.

"Хотите сына?" - спросили у Айсауле, у которой подрастают две очаровательные дочери.

Отметим, что Айсауле немногим ранее раскрыла пол третьего ребенка. На свет должна появиться девочка. Роды запланированы на ноябрь.

Блогер призналась, что для нее и мужа отнюдь не важен пол ребенка.

"Дай Бог хорошо родить третьего ребенка, о четвертом мы пока еще не думаем. Нам пол не принципиален. Если у нас будет сын, то отлично, если еще дочь, то тоже супер", - рассказала она.

Айсауле отметила, что не намерена обращать внимание на чужие ожидания.

"Не разделяю эти средневековые взгляды, обидно слышать: "Ой, вам нужен мальчик!", особенно от женщин. За что же мы сами так себя не любим?

Откуда чужим тетям знать лучше, кто же нам нужен? Может ли знать кто-то лучше, чем Бог? В моем мире - нет. Я обожаю своих девочек, мне кажется, ничего лучше со мной в жизни произойти не могло", - заключила она.

Сторис Айсауле Бакытбек
Сторис Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2171544-ne-razdelyayu-eti-srednevekovye-vzglyady-ozhidayushchaya-devochku-aysaule-bakytbek-otvetila-hochet-li-syna/

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