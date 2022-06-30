"Потеряли пацана": участника группы "Ирина Кайратовна" поздравили со свадьбой

Азамат Маркленов с избранницей. Фото: instagram.com/marklenov

Участник группы "Ирина Кайратовна" Азамат Маркленов опубликовал фото, где запечатлен в момент свадебного торжества с незнакомой красавицей. Фанаты тут же принялись поздравлять его с новым статусом, а некоторые решили, что музыканты снимают новый клип, передает NUR.KZ.

"Счастья молодым", - подписал фото Азамат, которое разместил в своей ленте Instagram. К комментарию он добавил смайлик в виде красного сердечка.

Под фото тут же набралось множество комментариев, подписчики артиста поспешили поздравить его с новым статусом.

"Счастья вам", "Невеста нереально красивая! Пара года", "Марка, будьте счастливы!", "Желаю достичь в будущем всех поставленных целей", "Поздравляю вас!" - гласят комментарии.

Кроме того, в ленте аккаунта rapmuzkz появилось видео, где главными героями стали Азамат и его избранница.

"Марка ("Ирина Кайратовна") женится", - лаконично подписаны кадры.

"Ехала, родной. Е-мое, у меня в голове такая путаница творится", - говорит автору ролика взволнованный Азамат.

Фанаты не оставили без внимания такое событие, но некоторые предположили, что это кадры из нового клипа.

"Какая красивая девушка", "По ходу клип снимают", "Совет да любовь!", "Жена красивая", "Ну, поздравляю, теперь не пей", "Потеряли пацана", "Мне понравилось, с соблюдением всех традиций в современном стиле", "Счастья молодоженам", "Девочки, не плачьте", "Давай, брат, удачи в семейной жизни", "Клип снимают?" - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1976358-poteryali-patsana-uchastnika-gruppy-irina-kayratovna-pozdravili-so-svadboy/