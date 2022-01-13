Меган Фокс выходит замуж за рэпера Machine Gun Kelly (видео)

Меган Фокс и ее жених. Кадр видео: instagram.com/meganfox

Известная певица Меган Фокс получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного - рэпера Колсона Бэйкера, известного под псевдонимом Machine Gun Kelly. Звезда ответила на него согласием, передает NUR.KZ.

О своей помолвке Меган сообщила в Instagram, выложив видео самого предложения.

"В июле 2020 года мы сидели под этим баньяновым деревом (бенгальским фикусом - прим. ред.). Мы просили волшебства (...) Как-то через полтора года, когда мы прошли вместе через ад и насмеялись больше, чем я когда-либо могла себе представить, он предложил мне выйти за него замуж. И так же, как и в каждой жизни до этой, и в каждой жизни, которая последует за ней, я сказала "да", - рассказала Фокс.

Артистка отметила, что они с избранником пережили много боли за короткий период.

Кольцо, которое рэпер преподнес невесте, было изготовлено на заказ и является очень символичным. Оно инкрустировано бриллиантом и изумрудом - камнями-талисманами Колсона и Меган. Очертание камней напоминает слияние двух лепестков, а сами они символизируют романтичное слияние двух душ.

Пара завязала романтические отношения в 2020 году после того, как Меган Фокс и ее бывший супруг Брайан Остин Грин объявили о своем расставании после 11 лет брака.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951018-megan-foks-vyhodit-zamuzh-za-repera-machine-gun-kelly-video/