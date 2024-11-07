"Модная": Айсауле Бакытбек очаровала архивными фото из детства
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Автор популярного блога и интервьюер Айсауле Бакытбек покопалась в семейном фотоархиве и нашла детские снимки, которые показала подписчикам своего Telegram-канала, передает NUR.KZ.
На очаровательных фотографиях подписчики блога Айсауле смогли лицезреть ее в кругу друзей детства, а также родственниками и даже на руках у отца - Бахытбека Есентаева.
"Маленькая я", - подписала публикацию блогерша.
"Пупсик такая", "Сладкая", "Модная", "Маленькая принцесса", "Кажется, Саттиша (дочь Айсауле Бакытбек - прим. ред.) такая же внешне", - написали умилившиеся подписчики в комментариях.
Недавно мы писали, что Айсауле Бакытбек, которая сейчас беременна третьим ребенком, была вынуждена обратиться в больницу из-за сильной простуды.
Также блогерша признавалась, что живет в гармонии со своей ене.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2184377-modnaya-aysaule-bakytbek-ocharovala-arhivnymi-foto-iz-detstva/