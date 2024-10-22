"Я единственная келин": Айсауле Бакытбек рассказала, что живет в гармонии с ене

Блогер и интервьюер Айсауле Бакытбек, дочь продюсера и актрисы Баян Алагузовой, ответила на вопросы читательниц своего блога в Instagram и рассказала об отношениях с ене, передает NUR.KZ.

У Айсауле спросили, тяжело ли ей было найти общий язык со свекровью.

"Нет, мы сразу нашли общий язык", - заявила блогер.

Одна из подписчиц поделилась проблемой - она живет вместе со свекровью и золовкой, но не может их принять, поскольку они шепчутся за ее спиной. Пользовательница соцсети попросила Айсауле дать совет, как разрешить ее ситуацию.

"Я вам тут не помощник. Мой муж - единственный ребенок, у меня нет золовок. Мы часто смеемся, что хорошо, что он единственный ребенок, а я единственная келин, а то мы точно не были бы любимыми, если бы был выбор", - пошутила она.

Сторис Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Ранее Айсауле Бакытбек поделилась подробностями личной жизни - она заверила, что никогда не повышала голос на мужа.