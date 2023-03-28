Участник группы "Ирина Кайратовна" и его жена провели сыну обряд "қырқынан шығару"

Азамат Маркленов с супругой и сыном. Фото: instagram.com/chichixxan

Участник группы "Ирина Кайратовна" и его супруга, недавно ставшие родителями, устроили праздник по случаю 40 дней с момента рождения сына. Теплыми кадрами поделилась в Instagram счастливая мама, передает NUR.KZ.

Напомним, летом прошлого года солист группы "Ирина Кайратовна" Азамат Маркленов женился. Его избранницей стала Чинара Ихсан, которая тоже является творческой личностью.

14 февраля Азамат и Чинара стали родители. У них родился сын Дархан. Маленькому Дархану провели обряд "қырқынан шығару". Теплые кадры с праздника появились в сторис новоиспеченной мамы.

В честь малыша накрыли богатый дастархан и испекли торт, который украсили фигуркой героя мультфильма "Босс-молокосос".

"40 дней у власти", - гласит надпись на главном сладком угощении праздничного стола.

Счастливые родители отметили семейное торжество в кругу близких друзей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2014360-uchastnik-gruppy-irina-kayratovna-i-ego-zhena-proveli-synu-obryad-qyrqynan-shygaru/