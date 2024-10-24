"Дерзкий джигит": Ерке Есмахан показала нового члена семьи

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан рассказала подписчикам в Instagram, что у них произошло пополнение. Она показала нового члена семьи, передает NUR.KZ.

Ерке рассказала, что RaiM сделал маленькому сыну Исламу подарок. Ребенку сегодня отметили 11 месяцев. Фото сына и породистого котенка Ерке разместила в своем сторис.

"В нашем доме появился еще один дерзкий джигит. Смотрите, какой взгляд. Как будто говорит, что я не котенок, а тигр", - отметила она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Певица показала теплое фото с мужем, а также бенто-тортик и нежные цветы, купленные к семейному торжеству. Ерке отметила, что все мероприятия скорее всего они будут отмечать, когда переедут в новый дом - артисты купили виллу в Алматы этой весной.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Недавно Ерке Есмахан дала совет подписчицам в соцсети. Она заявила, что нужно влюблять в себя до головокружения.