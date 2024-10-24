"Дерзкий джигит": Ерке Есмахан показала нового члена семьи
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Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан рассказала подписчикам в Instagram, что у них произошло пополнение. Она показала нового члена семьи, передает NUR.KZ.
Ерке рассказала, что RaiM сделал маленькому сыну Исламу подарок. Ребенку сегодня отметили 11 месяцев. Фото сына и породистого котенка Ерке разместила в своем сторис.
"В нашем доме появился еще один дерзкий джигит. Смотрите, какой взгляд. Как будто говорит, что я не котенок, а тигр", - отметила она.
Певица показала теплое фото с мужем, а также бенто-тортик и нежные цветы, купленные к семейному торжеству. Ерке отметила, что все мероприятия скорее всего они будут отмечать, когда переедут в новый дом - артисты купили виллу в Алматы этой весной.
Недавно Ерке Есмахан дала совет подписчицам в соцсети. Она заявила, что нужно влюблять в себя до головокружения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2178467-derzkiy-dzhigit-erke-esmahan-pokazala-novogo-chlena-semi/