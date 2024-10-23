"Влюбляйте в себя до головокружения": Ерке Есмахан дала совет подписчицам в соцсети
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Казахстанская певица Ерке Есмахан ответила на вопросы читателей своего блога в Instagram. Она поразмышляла, стоит ли держаться за отношения, если нет любви, передает NUR.KZ.
У Ерке спросили о любви к себе - пришла она к этому постепенно или всегда любила себя.
"Может, потому, что я младшая, всегда была лидером и баловницей в семье. Я занимаю первое место по самолюбию. Но сейчас не могу сказать, что требую, чтобы все было только по-моему, учитываю мнение мужа, желания моих детей.
Порой приходится побеждать, признавая свое поражение. Хочу сказать девушкам - любите себя, своих близких и влюбляйте в себя окружающих до головокружения.
Вы же женщины, применяйте хитрость. Тогда и вы, и другие будут довольны. Нужен только баланс и будьте честны в своих чувствах", - отметила Ерке.
Артистку также попросили дать совет, стоит ли держаться за отношения, если парень не любит.
"Конечно, отпустите. Я считаю, что жить всю жизнь с человеком, который тебя не любит, это значит, не любить себя. Нужно уметь отличать влюбленность, любовь и привязанность", - заявила она.
Недавно Ерке Есмахан рассказала о планах RaiM впервые показать сына на своем концерте.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2177702-vlyublyayte-v-sebya-do-golovokruzheniya-erke-esmahan-dala-sovet-podpischicam-v-socseti/