Нучи рассказал, подвергался ли когда-либо буллингу
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Отечественный блогер и визажист Нурлан Алимходжаев, известный как Нучи, ответил на вопросы подписчиков в соцсети и рассказал, подвергался ли когда-либо буллингу, передает NUR.KZ.
Нурлан часто общается со своими подписчиками и старается ничего не скрывать от них. Так однажды он показал результат проведенной пластики и рассказал, как себя чувствует после сложной операции на челюсть.
В традиционной рубрике "Вопрос-ответ" Нучи спросили, подвергался ли он когда-либо буллингу.
"Конечно! Особенно в школе, в старших классах. Однако кто мы без наших травм?" - признался он.
А на каверзный вопрос о том, каких качеств в нем больше, блогер ответил, что в нем "больше человеческого".
О том, как защитить детей от буллинга в Сети, можно прочитать здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2175129-nuchi-rasskazal-podvergalsya-li-kogda-libo-bullingu/
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