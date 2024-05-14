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"Богатые мужчины старыми не бывают": Нучи поразмышлял о любви и разнице в возрасте

Опубликовано:

Нурлан Алимходжаев
Нурлан Алимходжаев. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Блогер и визажист Нурлан Алимходжаев, известный как Нучи, ответил на вопросы своих подписчиц в Instagram, которые касались их отношений с мужчинами младше и старше, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц поделилась откровениями - ее мужчина богат, но намного старше нее. Его возраст смущает девушку.

"Богатые мужчины старыми не бывают", - шутливо заявил Нучи.

Нучи попросили подсказать, как себя вести, если парень моложе на 10 лет. Блогер отметил, что в таких отношениях женщина не должна играть роль заботливой матери.

"Как обычно - не заходить в роль мамы, ведь с мамами не спят и уходят от них, когда вырастают. Старлетку молодящуюся тоже изображать не стоит, будьте собой", - посоветовал он.

Сторис Нучи
Сторис Нучи. Скриншот: instagram.com/nuchi_amazing

Немногим ранее Нучи рассказал о результате проведенной пластической операции - блогер изменил внешность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2100167-bogatye-muzhchiny-starymi-ne-byvayut-nuchi-porazmyshlyal-o-lyubvi-i-raznice-v-vozraste/

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