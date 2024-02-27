"Каждый месяц новое лицо": Нучи рассказал о результате проведенной пластики

Казахстанский блогер и визажист Нурлан Алимходжаев, известный как Нучи, пообщался со своими подписчиками в соцсети и ответил, как чувствует себя после пластической операции, передает NUR.KZ.

Напомним, прошлой осенью Нучи изменил внешность. Подписчики решили спросить, как сейчас чувствует себя блогер.

"Нурлан, как ваша челюсть после операции? Все ли по плану? Расскажите про восстановление", - прозвучал вопрос.

"Все прекрасно, тьфу-тьфу. Ничего не рассказываю, так как боюсь сглазить. Отеки сходят, каждый месяц новое лицо. Сейчас уже не налюбуюсь. Люди уже начали признавать мое новое лицо. Очень рад, что сделал", - написал он.

Сторис Нучи. Скриншот: instagram.com/nuchi_amazing

Отметим, что после операции Нучи услышал много хейта - некоторые заявили, что он зря "испортил" внешность. Однако блогер спокойно относится к критике.

"За что вы можете отправить в бан?" - спросили любопытные подписчики.

"У меня нет черного списка. Когда я читаю гадости обо мне, я вижу, что человек думает о себе. Забавно и увлекательно. Зачем лишать себя такого удовольствия?" - признался он.