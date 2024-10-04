"Меня просто так не победишь": борющийся с раком актер Мурат Бисенбин обратился к фанатам

Казахстанский киноактер, звезда фильма "Рэкетир" Мурат Бисенбин, который в настоящее время борется с онкологией, выложил новый пост в Instagram с благодарностью к фанатам, передает NUR.KZ.

Бисенбин опубликовал свежие фотографии, снятые во время прогулки. В посте актер обратился ко всем, кто поддержал его после того, как его диагноз стал достоянием общественности.

"Меня просто так не победишь. Я обязательно пройду через все это. Хотел еще раз поблагодарить всех тех, кто меня поддерживает морально, материально! Всем вам, вашим близким желаю крепкого здоровья", - написал Мурат.

В беседе с корреспондентом NUR.KZ дочь и агент актера Диана рассказала, что лечение начнется уже в понедельник, и собранных средств пока хватает.

Напомним, пару недель назад стало известно, что звезда "Рэкетира" борется с онкологией. Позже выяснилось, что у Мурата Бисенбина рак поджелудочной железы второй стадии. В Сети открыли сбор средств на лечение актера. Его поддержали коллеги по цеху.