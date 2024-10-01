"Глаза светятся от счастья": многодетная Баян Алагузова показала, как проходят ее вечера

Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова показала в соцсети, как проходят ее вечера. Многодетная мама занимается своими маленькими детьми, передает NUR.KZ.

На трогательном видео счастливая мама держит на руках маленькую дочь Алису и поет ей колыбельную.

"Мои вечера", - написала она, добавив "красное сердечко".

"Сладкая девочка", "Вам очень идет быть мамой, сильная женщина", "Это у нас в крови, у всех женщин, петь такие песенки", "Обычная мамочка, поет, что в голову придет", "Вам очень идет, ваши глаза светятся от счастья рядом с малышками", "Счастье", "Можно смотреть вечность", - отреагировали в соцсети.

Мы также писали, что 50-летней Баян Алагузовой восхитились в Сети. Продюсер показала, какое торжество устроила в честь младшей дочери Алмы. Немногим ранее Алагузова провела дочери Алисе обряд "қырқынан шығару".