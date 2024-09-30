"Вот в таком возрасте нужно рожать": 50-летней Баян Алагузовой восхитились в Сети (видео)
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Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова устроила первый праздник в честь самой младшей дочери Алмы - девочке провели обряд "қырқынан шығару". Кадрами с торжества продюсер поделилась в Сети, передает NUR.KZ.
Отметим, что в середине сентября Баян Алагузова провела дочери Алисе обряд "қырқынан шығару". Такое же торжество продюсер устроила в честь четвертой дочери Алмы, которая родилась на пару недель позже Алисы. Баян Алагузова призналась, что счастлива.
"Хотите быть счастливыми - будьте! Счастье не приходит извне, его надо найти в себе, в душе, в сердце, во всем, что тебя окружает! Хочешь счастья, делись счастьем! Счастливый день сегодня", - написала продюсер.
В своем блоге она показала кадры с торжества - праздничный стол был украшен в яблочном стиле. А торт, приготовленный специально к этому дню в виде огромного зеленого яблока, удивил пришедших. Гости пришли с подарками и оставили наилучшие пожелания малышке.
Пользователи соцсети отметили, что дети счастливы, когда их мама счастлива.
"Вот в таком возрасте нужно рожать, все бытовые проблемы решены, только празднуй и все", "Молодец, Баян, заслужила счастье", "Счастливая Баян, счастливые дети", - написали ей подписчики.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2167434-vot-v-takom-vozraste-nuzhno-rozhat-50-letney-bayan-alaguzovoy-voshitilis-v-seti-video/
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