"Вот в таком возрасте нужно рожать": 50-летней Баян Алагузовой восхитились в Сети (видео)

Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова устроила первый праздник в честь самой младшей дочери Алмы - девочке провели обряд "қырқынан шығару". Кадрами с торжества продюсер поделилась в Сети, передает NUR.KZ.

Отметим, что в середине сентября Баян Алагузова провела дочери Алисе обряд "қырқынан шығару". Такое же торжество продюсер устроила в честь четвертой дочери Алмы, которая родилась на пару недель позже Алисы. Баян Алагузова призналась, что счастлива.

"Хотите быть счастливыми - будьте! Счастье не приходит извне, его надо найти в себе, в душе, в сердце, во всем, что тебя окружает! Хочешь счастья, делись счастьем! Счастливый день сегодня", - написала продюсер.

В своем блоге она показала кадры с торжества - праздничный стол был украшен в яблочном стиле. А торт, приготовленный специально к этому дню в виде огромного зеленого яблока, удивил пришедших. Гости пришли с подарками и оставили наилучшие пожелания малышке.

Пользователи соцсети отметили, что дети счастливы, когда их мама счастлива.

"Вот в таком возрасте нужно рожать, все бытовые проблемы решены, только празднуй и все", "Молодец, Баян, заслужила счастье", "Счастливая Баян, счастливые дети", - написали ей подписчики.