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Эзотерика

"Я не делала ЭКО": супруга Мейрамбека Беспаева рассказала о третьих родах

Опубликовано:

Мейрамбек и Мархабат Беспаевы
Мейрамбек и Мархабат Беспаевы. Фото: instagram.com/marhabat.besbaeva

Супруга казахстанского певца Мейрамбека Беспаева Мархабат, которая недавно стала матерью в третий раз, ответила на вопросы подписчиков и рассказала, делала ли ЭКО, передает NUR.KZ.

Напомним, на днях стало известно, что у Мейрамбека и Мархабат Беспаевых родился третий ребенок. 47-летний певец позже раскрыл пол новорожденного - на свет появилась девочка.

Мархабат решила провести рубрику "вопрос-ответ" в своем блоге. Счастливая мама рассказала, что они с мужем пока не выбрали имя для своей дочери и отметила, что будет рада, если подписчики предложат красивые имена.

Мархабат рассказала, делала ли экстракорпоральное оплодотворение. Отметим, что третий ребенок Беспаевых родился с разницей в 9 лет после второго.

"Я не проходила никакого специального лечения, не делала ЭКО. Это большой подарок Аллаха для нас", - написала она.

Сторис Мархабат Беспаевой
Сторис Мархабат Беспаевой. Скрин: instagram.com/marhabat.besbaeva

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2166672-ya-ne-delala-eko-supruga-meyrambeka-bespaeva-rasskazala-o-tretih-rodah/

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