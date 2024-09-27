"Я не делала ЭКО": супруга Мейрамбека Беспаева рассказала о третьих родах

Супруга казахстанского певца Мейрамбека Беспаева Мархабат, которая недавно стала матерью в третий раз, ответила на вопросы подписчиков и рассказала, делала ли ЭКО, передает NUR.KZ.

Напомним, на днях стало известно, что у Мейрамбека и Мархабат Беспаевых родился третий ребенок. 47-летний певец позже раскрыл пол новорожденного - на свет появилась девочка.

Мархабат решила провести рубрику "вопрос-ответ" в своем блоге. Счастливая мама рассказала, что они с мужем пока не выбрали имя для своей дочери и отметила, что будет рада, если подписчики предложат красивые имена.

Мархабат рассказала, делала ли экстракорпоральное оплодотворение. Отметим, что третий ребенок Беспаевых родился с разницей в 9 лет после второго.

"Я не проходила никакого специального лечения, не делала ЭКО. Это большой подарок Аллаха для нас", - написала она.

Сторис Мархабат Беспаевой. Скрин: instagram.com/marhabat.besbaeva