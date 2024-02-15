Супруга Мейрамбека Беспаева показала редкие архивные фото

Супруга казахстанского исполнителя, солиста группы "МузАрт" Мейрамбека Беспаева показала редкие архивные снимки из юности, а также их свадебное фото, передает NUR.KZ.

Мархабат спросили, как они познакомились с мужем. Она показала их совместное фото, снятое в декабре 2006 года. Мархабат и Мейрамбек познакомились именно в этот день, когда была сделана фотография.

Супруга артиста поделилась еще одним редким совместным фото из юности.

"Таких фото очень мало. Мы делали снимки на фотоаппарат, после их нужно было проявлять в фотосалонах", - рассказала она.

Сторис супруги Мейрамбека Беспаева. Скрин: instagram.com/marhabat.besbaeva

Мархабат ответила также на вопрос, расставались ли они с мужем.

"Конечно же, нет. С момента нашей свадьбы за эти 20 лет мы никогда не расставались", - заявила она.