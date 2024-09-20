Мейрамбек и Мархабат Беспаевы станут родителями в третий раз

Супруга 47-летнего казахстанского певца Мейрамбека Беспаева сообщила о скором пополнении в семье. Подписчики поздравили семью с важным событием, передает NUR.KZ.

Мархабат Беспаева показалась с округлившимся животом в нежно-голубом платье в живописном месте. Супруга Мейрамбека Беспаева рассказала, что они с нетерпением ждут момента, когда увидят своего будущего малыша.

"Самое счастливое время для женщины - это когда она носит в себе новую жизнь в течение 9 месяцев. Спасибо Аллаху, я переживаю это уже в третий раз. Хочу поделиться с вами радостью, которая вновь озарила нас спустя 9 лет. Мы очень тебя ждем, малыш. Пусть такое счастье выпадет всем, кто хочет ребенка", - написала она.

Подписчики пожелали счастья семье и поздравили их с предстоящим пополнением.

Отметим, что Мейрамбек и Мархабат Беспаевы растят сына и дочь.

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