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Акбота Сейтмагамбет официально сменила имя (фото)

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Акбота Сейтмагамбет
Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет, экс-солистка "КешYOU", официально сменила имя. Паспорт и удостоверение личности актриса показала в соцсети, передает NUR.KZ.

О смене имени Акбота сообщила подписчикам своего блога в Instagram. Актриса не смогла скрыть своей радости.

"Благая весть. Боташка теперь официально Акбота-Нур", - отметила она, показав обновленные документы - паспорт и удостоверение личности с новым именем. Фото документов она сделала сидя в машине.

На них можно увидеть имя и фамилию певицы - Акбота-Нур Даирбек.

Сторис Акботы Сейтмагамбет
Сторис Акботы Сейтмагамбет. Скрин: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Ранее певица в платье с открытой спиной привела в замешательство фанатов. А также танцующие вместе экс-супруги Акбота Сейтмагамбет и Даурен Айдаркулов озадачили Сеть - они были замечены на одном из тоев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2164092-akbota-seytmagambet-oficialno-smenila-imya-foto/

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