Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Танцующие вместе экс-супруги Акбота Сейтмагамбет и Даурен Айдаркулов озадачили Сеть

Опубликовано:

Акбота Сейтмагамбет и Даурен Айдаркулов
Акбота Сейтмагамбет и Даурен Айдаркулов. Кадр из видео: instagram.com/daurenaidarkulov

Казахстанские артисты Акбота Сейтмагамбет и Даурен Айдаркулов были замечены вместе на тое. Видео с танцующими вместе экс-супругами обсудили в Сети, передает NUR.KZ.

Оказалось, что это не просто той, а настоящее шоу, которое можно будет увидеть по телевидению. Акбота и Даурен запечатлелись в кадре с микрофонами в руках.

Настроение у ведущих было приподнятое, так что они пустились в пляс. Фанаты Акботы и Даурена обсудили видео, которое появилось на страничке Айдаркулова, а также PR-менеджера Гульнур Серикбай.

"Неужели она его до сих пор любит?", "Мое личное мнение - никогда не подходили друг другу", "Мне кажется, было бы правильней сойтись с отцом своих детей", "Видно, что Даурен ее любит", "Красивая пара", "По-моему, они уже друзья", - высказали свои предположения фанаты.

Напомним, Даурен Айдаркулов и Акбота Сейтмагамбет официально развелись 4 года назад. В браке родились девочка и мальчик. В прошлом году артисты вместе повели в первый класс своего сына.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2145211-tancuyushchie-vmeste-eks-suprugi-akbota-seytmagambet-i-dauren-aydarkulov-ozadachili-set/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie