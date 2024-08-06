Танцующие вместе экс-супруги Акбота Сейтмагамбет и Даурен Айдаркулов озадачили Сеть

Казахстанские артисты Акбота Сейтмагамбет и Даурен Айдаркулов были замечены вместе на тое. Видео с танцующими вместе экс-супругами обсудили в Сети, передает NUR.KZ.

Оказалось, что это не просто той, а настоящее шоу, которое можно будет увидеть по телевидению. Акбота и Даурен запечатлелись в кадре с микрофонами в руках.

Настроение у ведущих было приподнятое, так что они пустились в пляс. Фанаты Акботы и Даурена обсудили видео, которое появилось на страничке Айдаркулова, а также PR-менеджера Гульнур Серикбай.

"Неужели она его до сих пор любит?", "Мое личное мнение - никогда не подходили друг другу", "Мне кажется, было бы правильней сойтись с отцом своих детей", "Видно, что Даурен ее любит", "Красивая пара", "По-моему, они уже друзья", - высказали свои предположения фанаты.

Напомним, Даурен Айдаркулов и Акбота Сейтмагамбет официально развелись 4 года назад. В браке родились девочка и мальчик. В прошлом году артисты вместе повели в первый класс своего сына.