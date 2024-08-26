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Акбота Сейтмагамбет в платье с открытой спиной привела в замешательство фанатов (видео)

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Акбота Сейтмагамбет
Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет появилась в платье с открытой спиной и смутила моралистов. Но фанаты остались в восторге от ее фигуры, передает NUR.KZ.

Акбота грациозно прошлась в шелковом платье шоколадного цвета с открытой спиной. Видео она прокомментировала лаконично - поставила два смайлика в виде сердца и огня.

Подписчики экс-солистки "КошYOU" разделились на два лагеря - одни смутились, другие принялись хвалить свою любимицу.

"Фигура позволяет, почему бы не носить такое", "Мало осталось, чтобы раздеться полностью", "Почему бы не носить такое, если спина такая красивая", "А что с вашим хаджем? Вы забыли, что совершили хадж?", "Женственность, грация, сексуальность", "Ай, красавица", "Брось такое", - отреагировали комменаторы в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2153200-akbota-seytmagambet-v-plate-s-otkrytoy-spinoy-privela-v-zameshatelstvo-fanatov-video/

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