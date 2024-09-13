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Ставшая мамой в третий раз Карди Би показала фото новорожденной дочери

Опубликовано:

Карди Би
Карди Би: instagram.com/iamcardib

Американская хип-хоп исполнительница Белкалис Альманзар, известная под псевдонимом Карди Би, стала мамой в третий раз и показала первые фото из роддома, передает NUR.KZ.

Напомним, в начале августа американская рэперша объявила о беременности в откровенном ярком платье - Карди Би показала округлившийся живот.

Артистка стала мамой в третий раз и показала первые фото новорожденной дочери, а также ее отца - рэпера Offset. Отметим, что прошлой зимой Карди Би сообщала о расставании с ним.

"Самая красивая малышка", - отметила она.

"Добро пожаловать, маленькая девочка", "Поздравляем!", " Поздравляю с появлением вашей драгоценной малышки! Желаю вам и вашей семье обильной радости и бесчисленных благословений в это особое время", "Королева", - написали ей обрадованные фанаты.

О личной жизни и творчестве 31-летней артистки можно прочитать здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2161104-stavshaya-mamoy-v-tretiy-raz-kardi-bi-pokazala-foto-novorozhdennoy-docheri/

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