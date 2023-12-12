"Не знала, как сказать": рэперша Карди Би ушла от мужа

Американская хип-хоп исполнительница Белкалис Альманзар, известная под псевдонимом Карди Би, сообщила о расставании с супругом - рэпером Offset. Пара была в браке больше шести лет, передает NUR.KZ.

О шторме в семейном раю Карди и Оффсета слухи ходили давно - и вот, выйдя в прямой эфир в Instagram, исполнительница хита "Bodak Yellow" подтвердила эту информацию.

"Я не знаю, получали ли вы от меня подсказки из моих прямых эфиров или Instagram-историй, когда я включала определенную музыку. Я уже некоторое время одинока, но боялась… не боялась, а просто не знала, как сказать об этом миру. Одно я знаю точно - я хочу начать 2024 год с чистого листа. Я взволнована", - сообщила поклонникам Карди Би.

Напомним, рэперша была в браке с Киари Сифусом, известным под псевдонимом Offset, с 2017 года. В 2018 году пара объявила о расставании. Разлука не была долгой: в начале 2019-го супруги помирились, но год спустя Карди вновь приняла решение подать на развод.

Тогда брак спасла вторая беременность хип-хоп исполнительницы. В сентябре 2021 года она родила сына Уэйва Сета. Первый ребенок супругов появился на свет в 2018 году, девочку зовут Калче Киари.

Рассталась ли пара окончательно на этот раз? Время покажет.

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