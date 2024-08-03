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Американская рэперша объявила о беременности в откровенном ярком платье

Опубликовано:

Карди Би
Карди Би. Фото: instagram.com/skims

Американская рэперша Карди Би устроила фотосессию в ярко-красном откровенном наряде и сообщила поклонникам в социальных сетях о своей беременности, передает NUR.KZ.

Популярная американская рэперша Карди Би сообщила поклонникам о беременности. Исполнительница опубликовала в Instagram снимки с "беременной" фотосессии, представ в ярко-красном платье, которое оголяло ее живот и часть груди. Образ дополняла пышная прическа, яркий макияж и красная меховая накидка до пола.

"Ты напомнил мне, что я могу иметь все! Ты напомнил мне, что я никогда не должна выбирать между жизнью, любовью и моей страстью! Я так люблю тебя и не могу дождаться, когда ты увидишь, чего ты помог мне достичь, к чему подтолкнул меня! Гораздо проще принять жизненные повороты и испытания, но ты, твой брат и твоя сестра показали мне, почему это стоит того, чтобы пройти через это!" - пишет рэперша.

Фанаты в комментариях начали поздравлять Карди Би с будущим пополнением в семье.

По информации на сайте IMDb, Карди Би (настоящее имя - Белкалис Марленис Альманзар) родилась 11 октября 1992 года в Манхэттене (Нью-Йорк), выросла в Бронксе. Стала популярной благодаря коротким видеороликам на Vine и в Instagram.

В 2015-2017 годы начала выпускать свои микстейпы, после чего подписала контракт с лейблом Atlantic Records. Ее дебютный студийный альбом Invasion of Privacy вошел в Billboard 200 и назван лучшим женским рэп-альбомом 2010-х годов. За это артистка получила премию "Грэмми".

У Карди Би есть двое детей, рожденных в браке с бывшим мужем, рэпером Offset.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2143512-amerikanskaya-repersha-obyavila-o-beremennosti-v-otkrovennom-yarkom-plate/

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