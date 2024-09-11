"Девочка с понятиями": Байзакова обратилась к Мадлен в день ее рождения
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Казахстанская блогерша Айжан Байзакова тепло поздравила подругу Мадинахон Мамадалиеву, более известную как Мадлен, с 26-м днем рождения в соцсети, передает NUR.KZ.
"С днем рождения, девочка-огонь. Девочка с понятиями, девочка-красотка, умница и очень-очень сильная. Пусть будет удача всегда с тобой. Ты достойна самого лучшего в мире. Мы восхищаемся тобой и любим.
Сногсшибательная, харизматичная, трудолюбивая, верная, мудрая, веселая. Как все уместилось в одном хрупком и красивом человеке – не понять. Я тебя люблю, наша девочка", - написала Байзакова, опубликовав совместные фотографии с Мадлен в Instagram-сторис.
Недавно Байзакова комментировала инцидент, произошедший с ее родным братом Алиханом.
Что касается Мадлен, мы рассказывали о ее рассуждениях по поводу пластических операций и секретов фигуры.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2160156-devochka-s-ponyatiyami-bayzakova-obratilas-k-madlen-v-den-ee-rozhdeniya/