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"Сейчас все убирают филлеры": Мадлен о секретах фигуры и пластических операциях

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Автор популярного инстаблога Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, ответила на вопросы подписчиков в сторис и поделилась секретами своей фигуры, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц блога Мадлен спросила ее о том, делала ли она контурную пластику. Инстадива ответила отрицательно и объяснила свою позицию.

"Я не колю филлеры в лицо. Я стараюсь максимально щадящими методами поддерживать тонус кожи. Я в целом думаю, что сейчас все наоборот убирают филлеры. У меня всегда были выраженные скулы и угол Джоли, с детства", - рассказала Мадлен.

Блогершу также спросили о секретах фигуры. Она призналась, что не занимается активным спортом, но старается выполнять дневную норму шагов и ограничивает себя в питании.

"Стараюсь ходить по 10 тысяч шагов каждый день, очень люблю мучное, но себя сильно ограничиваю. Если прям хочу, то ем. Особенно в Европе эти булочки, круассаны. Активным спортом не занимаюсь, у меня есть легкий целлюлит на ушках, но он гормональный, алкоголем не злоупотребляю", - призналась Мадлен.

По мнению блогерши, гормоны - "всему голова".

"Думаю, сейчас выровняю гормоны, и многое придет в норму. Вообще в целом хочу походить на курсы массажей, разогнать лимфу, и к эндокринологу", - заключила Мадлен.

Сторис Мадлен
Сторис Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Накануне Мадлен рассказала, за кого бы вышла замуж.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2157580-seychas-vse-ubirayut-fillery-madlen-o-sekretah-figury-i-plasticheskih-operaciyah/

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