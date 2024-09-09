Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

38-летняя актриса и модель Дипика Падуконе впервые стала мамой

Опубликовано:

Дипика Падуконе
Дипика Падуконе. Фото: instagram.com/deepikapadukone

38-летняя болливудская актриса и известная модель Дипика Падуконе впервые стала матерью. Об этом она сообщили на своей официальной страничке в Instagram, передает NUR.KZ.

Дипика Падуконе и ее супруг - актер Ранвир Сингх - впервые стали родители вчера, 8 сентября.

"Добро пожаловать, малышка", - написали они на своих страничках в Instagram.

Звездные коллеги и поклонники из разных стран тут же поздравили пару с пополнением в семье.

"Поздравляю папу и маму. Благослови Господь маленького ангелочка", "Ранвир и Дипи, поздравляю с вашей малышкой! Только радости и блаженства вам обоим", "Добро пожаловать в мир, маленькая девочка", "Поздравляю с появлением вашей прекрасной маленькой принцессы", - отмечено в комментариях.

Напомним, в конце февраля Дипика Падуконе и Ранвир Сингх сообщили о том, что станут родителями. Не так давно показавшая голый живот Дипика Падуконе поставила точку в слухах о ее "фальшивой" беременности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2159032-38-letnyaya-aktrisa-i-model-dipika-padukone-vpervye-stala-mamoy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie