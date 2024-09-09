38-летняя актриса и модель Дипика Падуконе впервые стала мамой

38-летняя болливудская актриса и известная модель Дипика Падуконе впервые стала матерью. Об этом она сообщили на своей официальной страничке в Instagram, передает NUR.KZ.

Дипика Падуконе и ее супруг - актер Ранвир Сингх - впервые стали родители вчера, 8 сентября.

"Добро пожаловать, малышка", - написали они на своих страничках в Instagram.

Звездные коллеги и поклонники из разных стран тут же поздравили пару с пополнением в семье.

"Поздравляю папу и маму. Благослови Господь маленького ангелочка", "Ранвир и Дипи, поздравляю с вашей малышкой! Только радости и блаженства вам обоим", "Добро пожаловать в мир, маленькая девочка", "Поздравляю с появлением вашей прекрасной маленькой принцессы", - отмечено в комментариях.

Напомним, в конце февраля Дипика Падуконе и Ранвир Сингх сообщили о том, что станут родителями. Не так давно показавшая голый живот Дипика Падуконе поставила точку в слухах о ее "фальшивой" беременности.