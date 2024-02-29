38-летняя звезда Болливуда Дипика Падуконе ждет первенца (фото)

38-летняя индийская кинодива Дипика Падуконе и ее супруг поделились радостной новостью в своих официальных Instagram-аккаунтах - они ожидают первенца, передает NUR.KZ.

Лаконичный постер появился в лентах супругов - кинодивы Дипики Падуконе и актера Ранвира Сингха. На картинке нарисованы детские чепчики, боди, пинетки розового и голубого цветов.

"Сентябрь 2024. Дипика и Ранвир", - гласит лаконичная подпись.

Супруги добавили смайлики в виде оберега от сглаза и сложенных в молитве ладоней.

Подписчики, в числе которых звездные коллеги актеров, поспешили поздравить пару с таким важным событием.

"Добро пожаловать в ваш лучший этап жизни", "Поздравляем!", "Я так рада за вас обоих", "Самая лучшая новость", "О мой Бог, я так рада за вас, я так взволнована", "Икона Болливуда станет настоящей мамой", - написали они.

Отметим, что Дипика Падуконе и Ранвир Сингх поженились в ноябре 2018 года. Их называют одной из самых красивых пар в Индии.