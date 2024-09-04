Показавшая голый живот Дипика Падуконе поставила точку в слухах о ее "фальшивой" беременности
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38-летняя индийская актриса Дипика Падуконе, ожидающая первенца, показала округлившийся живот на новых фото и вызвала шквал восхищения в соцсети, передает NUR.KZ.
В феврале стало известно, что Дипика ждет долгожданного ребенка. Об этом она сама сообщила своим фанатам в соцсети.
На этот раз болливудская актриса показала нежную и достаточно смелую фотосессию, где позировала с оголенным округлившимся животом. В фотосессии принял участие супруг Дипики - популярный актер Ранвир Сингх.
Приянка Чопра, Катрина Каиф, супруга короля Болливуда Гаури Кхан и другие индийские знаменитости отреагировали на фото "красными сердечками".
А некоторые из пользователей соцсети попытались по животу будущей мамы угадать пол ее ребенка. Фанаты отметили, что этими фото Дипика поставила точку в слухах о ее "фальшивой" беременности.
"Будет девочка", "Я даже не фанат Дипики, но отвратительные слухи, которые некоторые люди распространяют о том, что она притворялась беременной, действительно вышли из-под контроля. Надеюсь, никто больше этого не скажет и пусть наслаждается материнством", "Ей не нужно ничего никому доказывать", "Она закрыла рот всем, кто издевался над ней, говоря о фальшивой беременности", - написали в Сети.
Ранее Дипика Падуконе в сияющем сари покорила фанатов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2157189-pokazavshaya-golyy-zhivot-dipika-padukone-postavila-tochku-v-sluhah-o-ee-falshivoy-beremennosti/