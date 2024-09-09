Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Легенда": Нурлан Коянбаев почтил память Александра Маслякова

Опубликовано:

Александр Масляков и Нурлан Коянбаев
Александр Масляков и Нурлан Коянбаев. Фото: instagram.com/koyanbayevnurlan

Казахстанский актер, продюсер и телеведущий Нурлан Коянбаев опубликовал пост в Instagram, посвященный покойному ведущему программы КВН Александру Маслякову, передает NUR.KZ.

Коянбаев, который стал известным во многом благодаря Клубу веселых и находчивых, решил публично вспомнить знаменитого ведущего программы Александра Маслякова, скончавшегося накануне.

"Александр Васильевич Масляков! Легенда! Прощайте", - написал в Instagram Коянбаев, опубликовав совместную фотографию с Масляковым.

Напомним, о смерти Александра Маслякова стало известно 8 сентября - печальную новость опубликовали на официальной странице КВН в Instagram.

"Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу "КВН", став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами. Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить", - гласит сообщение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2158840-legenda-nurlan-koyanbaev-pochtil-pamyat-aleksandra-maslyakova/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie