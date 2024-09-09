"Легенда": Нурлан Коянбаев почтил память Александра Маслякова

Казахстанский актер, продюсер и телеведущий Нурлан Коянбаев опубликовал пост в Instagram, посвященный покойному ведущему программы КВН Александру Маслякову, передает NUR.KZ.

Коянбаев, который стал известным во многом благодаря Клубу веселых и находчивых, решил публично вспомнить знаменитого ведущего программы Александра Маслякова, скончавшегося накануне.

"Александр Васильевич Масляков! Легенда! Прощайте", - написал в Instagram Коянбаев, опубликовав совместную фотографию с Масляковым.

Напомним, о смерти Александра Маслякова стало известно 8 сентября - печальную новость опубликовали на официальной странице КВН в Instagram.

"Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу "КВН", став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами. Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить", - гласит сообщение.