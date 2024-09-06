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Дважды разведенная Молдир Ауелбекова показала свое приданое

Опубликовано:

Молдир Ауелбекова
Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Казахстанская исполнительница и актриса, экс-солистка "КешYOU" Молдир Ауелбекова, воспитывающая одна двоих детей, показала в Instagram свое приданое, передает NUR.KZ.

Отметим, что Молдир Ауелбекова уже говорила, что не прочь выйти замуж в третий раз. Однажды она даже обратилась к будущему мужу. На сей раз певица показала приданое, которое ей приготовили для нового брака - это корпе (одеяла) и подушки, расшитые орнаментами.

"Если Бог даст, то это приданое будет красоваться на почетном месте в доме моей новой семьи", - написала она.

"Вы должны быть счастливой", "Как красиво", "Не устаете вы замуж выходить?", "Уже в третий раз замуж хотите? А мы еще ни разу", "Ой, артисты, можно же, не сообщая на весь свет, выходить замуж", "Какая же вы красивая", - высказались комментаторы в Сети.

Напомним, осенью 2021 года Ауелбекова шокировала признанием о разводе со вторым мужем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2158065-dvazhdy-razvedennaya-moldir-auelbekova-pokazala-svoe-pridanoe-video/

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