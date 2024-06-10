Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Вышла на охоту?": дважды разведенная Молдир Ауелбекова обратилась к будущему мужу

Опубликовано:

Молдир Ауелбекова
Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Казахстанская певица Молдир Ауелбекова опубликовала пост в своем Instagram, в котором в шутливой форме обратилась к потенциальному будущему мужу, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Гүлмін" отправилась гулять по летнему городу и сняла небольшое видео для своего Instagram-аккаунта. Подпись к ролику придала, казалось бы, обычной прогулке совсем другой смысл.

"Дорогой мой будущий муж! Я ищу тебя на улицах, где же ты?" - со смешком подписала публикацию Ауелбекова.

Подписчики блога Молдир оценили юмор певицы. Другие решили поддержать ее желание встретить новую любовь.

"Вышла на охоту?", "Дорогая Молдир, никого не ищи, Всевышний сам пошлет нужного человека", "Пусть поскорее найдется", "Красотка, пусть все получится", - написали они в комментариях.

Недавно Ауелбекова опубликовала свое выступление 20-летней давности, которое навеяло ностальгию у фанатов.

Узнавайте про важные новости первыми! Подпишитесь на наши Push-уведомления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2115060-vyshla-na-ohotu-dvazhdy-razvedennaya-moldir-auelbekova-obratilas-k-budushchemu-muzhu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.