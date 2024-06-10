"Вышла на охоту?": дважды разведенная Молдир Ауелбекова обратилась к будущему мужу

Казахстанская певица Молдир Ауелбекова опубликовала пост в своем Instagram, в котором в шутливой форме обратилась к потенциальному будущему мужу, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Гүлмін" отправилась гулять по летнему городу и сняла небольшое видео для своего Instagram-аккаунта. Подпись к ролику придала, казалось бы, обычной прогулке совсем другой смысл.

"Дорогой мой будущий муж! Я ищу тебя на улицах, где же ты?" - со смешком подписала публикацию Ауелбекова.

Подписчики блога Молдир оценили юмор певицы. Другие решили поддержать ее желание встретить новую любовь.

"Вышла на охоту?", "Дорогая Молдир, никого не ищи, Всевышний сам пошлет нужного человека", "Пусть поскорее найдется", "Красотка, пусть все получится", - написали они в комментариях.

Недавно Ауелбекова опубликовала свое выступление 20-летней давности, которое навеяло ностальгию у фанатов.