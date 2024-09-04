Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова обменялись нежностями на публике

Знаменитая семья вышла в свет - певец Кайрат Нуртас и актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова показали видео с мероприятия, которое посетили вместе, передает NUR.KZ.

Кайрат Нуртас показал в Instagram-сторис теплое видео с супругой - они с Жулдыз Абдукаримовой побывали на мероприятии. На кадрах видно, как знаменитая пара танцует друг с другом, то и дело обнимаясь. Судя по всему, родители четверых детей отлично провели время в компании друг друга.

Накануне Жулдыз Абдукаримова расчувствовалась и показала подросших детей - дочь Сезим и сына Хана.

Ранее Кайрат Нуртас показывал, как проводил выходные с семьей и детьми - сначала вместе с Жулдыз они побывали в салоне красоты, а затем уже в ресторане. Семья поужинала вместе, слушая музыку и наслаждаясь обществом друг друга.