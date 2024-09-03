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"Слезы наворачиваются": Жулдыз Абдукаримова расчувствовалась и показала подросших детей

Опубликовано:

Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова поделилась мыслями после Дня знаний - жена Кайрата Нуртаса опубликовала фото с детьми и пооткровенничала с публикой, передает NUR.KZ.

Большой пост в Instagram, посвященный Дню знаний, Абдукаримова начала с мыслей о быстротечности времени. Их с Кайратом Нуртасом дочь Сезим перешла в выпускной класс, хотя Жулдыз по сей день помнит ее первый школьный день.

"Я вижу Сезим с табличкой "1 класс" в руке. Издалека мне машет ребенок с белыми бантиками на голове и без средних зубов. Почему мои глаза словно размыты? Какой сейчас год? 2024, повторила я себе несколько раз. Поэтому Сезим ученица не первого, а 11 класса.

Теперь на меня смотрит девушка и улыбается. Как быстро летит время. Мой разум не готов это принимать. Слезы наворачиваются", - написала мать четверых детей.

Недавно босая Жулдыз Абдукаримова в нежном платье собрала комплименты в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2156704-slezy-navorachivayutsya-zhuldyz-abdukarimova-raschuvstvovalas-i-pokazala-podrosshih-detey/

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