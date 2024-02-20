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"Королева индийского кино": Дипика Падуконе в сияющем сари покорила фанатов

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Дипика Падуконе
Дипика Падуконе. Фото: instagram.com/deepikapadukone

Индийская кинозвезда Дипика Падуконе, которая считается одной из самых стильных актрис в Болливуде, опубликовала новые фото в Instagram, порадовав своих фанатов, передает NUR.KZ.

38-летняя Дипика Падуконе на этот раз появилась в великолепном сияющем сари. Поклонники бурно отреагировали на ее фото. Отметим, что у актрисы 78,5 млн подписчиков в Instagram.

"Ах, этот взгляд!", "Дипика - девушка моей мечты", "Дипика и сари - союз, заключенный на небесах", "Королева индийского кинематографа", "Нет лучше зрелища, чем видеть тебя в сари", "У меня не хватает слов, чтобы описать, насколько безупречна твоя красота", "Женщина из моего мира грез", "Великолепная", - гласят комментарии фолловеров.

Ранее Дипика Падуконе появилась в эффектном образе на 95-й церемонии вручения премии "Оскар". Она также продемонстрировала яркие образы в Каннах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2061770-koroleva-indiyskogo-kino-dipika-padukone-v-siyayuschem-sari-pokorila-fanatov/

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