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"Некоторые вещи простить нельзя": Айсауле Бакытбек рассказала об отношениях с отцом

Опубликовано:

Айсауле Бакытбек
Айсауле Бакытбек. Фото: instagram/aissaulebakytbek

Казахстанская блогерша и интервьюер Айсауле Бакытбек в соцсети поделилась подробностями о текущих отношениях со своим отцом Бахытбеком Есентаевым, передает NUR.KZ.

Накануне Айсауле опубликовала подборку фотографий, снятых летом. На самой последней фотографии в карусели пользователи Сети увидели отца блогерши Бахытбека Есентаева на прогулке с внучкой.

Отвечая на вопросы подписчиков своего блога в Instagram, блогерша высказалась о снимке и об отношениях со своим отцом, который в 2016 году нанес несколько ножевых ранений Баян Алагузовой, своей экс-супруге и матери Айсауле. Бахытбек Есентаев пробыл в заключении более шести лет и вышел на свободу досрочно в 2022 году.

"Никак нельзя оправдывать то, что он сделал. Никак. И это фото, и то, что мы общаемся, совершенно не говорит о том, что я его хоть малость понимаю или тем более оправдываю. Это не так", - заявила Бакытбек.

Продолжив мысль, интервьюер отметила, что отношения с отцом даются ей нелегко.

"Я верю в то, что некоторых вещей простить нельзя. Но я также верю в то, что я есть благодаря ему в том числе. И мой отец был мне хорошим отцом много-много лет. И да, человек может, совершив ужасные вещи, все еще иметь право общаться со своими детьми и внуками. Потому что это жизнь. А жизнь невозможно многогранна", - заключила Айсауле.

Сторис Айсауле Бакытбек
Сторис Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Недавно мы писали, что беременная Айсауле Бакытбек раскрыла пол третьего ребенка и рассказала, когда именно планируются роды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2155792-nekotoryh-veshchey-prostit-nelzya-aysaule-bakytbek-rasskazala-ob-otnosheniyah-s-otcom/

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