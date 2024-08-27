Родственники Айсауле Бакытбек попытались угадать пол ее будущего ребенка (видео)

Казахстанская блогерша и интервьюер в своем Telegram-канале опубликовала видео с семейной посиделки - ближайшие родственники Айсауле Бакытбек обратились к ее будущему ребенку, передает NUR.KZ.

Айсауле решила снять памятное видео для своего будущего малыша. На кадрах ближайшие родственники высказали свое предположение по поводу пола ребенка.

Мнения всех участников ролика разделились. Однако большее количество голосов было отдано за то, что и третий ребенок Бакытбек будет девочкой - напомним, блогерша уже воспитывает двух дочерей. Эту теорию, к слову, поддержала мать Айсауле, Баян Алагузова, ее отчим Турсенгали Алагузов и родная сестра Айару.

Блогерша пообещала раскрыть интригу уже сегодня в социальной сети Instagram.

Накануне Айсауле Бакытбек показала, как они отметили день рождения ее супруга. Ранее беременная блогерша удивляла Казнет фотографиями в бикини.