Айсауле Бакытбек показала, как они отметили день рождения мужа

Казахстанская блогерша и интервьюер Айсауле Бакытбек опубликовала фотографии с празднования дня рождения своего супруга - торжество прошло под открытым небом, передает NUR.KZ.

Кадры с праздника появились в Instagram-аккаунте Бакытбек. Торжество состоялось под открытым небом в кругу десятка близких друзей семейства - на одной из фотографий можно увидеть Айару, младшую сестру Айсауле.

Беременная блогерша была в белом платье с открытыми плечами, а волосы заплела в косу. Она подготовила супругу именинный пирог и торт с надписью "С днем рождения, папача!".

Подписчики блога Айсауле поздравили ее супруга с днем рождения, а также усыпали ее комплиментами.

"Поздравляю", "Здоровья и большого счастья вашей шикарной семье", "Красивая-красивая", "Айсауле, желаем тебе счастья", "Будьте счастливы, желаю вам прожить вместе до самой старости", - гласят комментарии.

Недавно у Айсауле Бакытбек появилась третья родная сестренка - она приняла участие в выписке из роддома своей матери Баян Алагузовой.