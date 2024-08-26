Айсауле Бакытбек показала, как они отметили день рождения мужа
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Казахстанская блогерша и интервьюер Айсауле Бакытбек опубликовала фотографии с празднования дня рождения своего супруга - торжество прошло под открытым небом, передает NUR.KZ.
Кадры с праздника появились в Instagram-аккаунте Бакытбек. Торжество состоялось под открытым небом в кругу десятка близких друзей семейства - на одной из фотографий можно увидеть Айару, младшую сестру Айсауле.
Беременная блогерша была в белом платье с открытыми плечами, а волосы заплела в косу. Она подготовила супругу именинный пирог и торт с надписью "С днем рождения, папача!".
Подписчики блога Айсауле поздравили ее супруга с днем рождения, а также усыпали ее комплиментами.
"Поздравляю", "Здоровья и большого счастья вашей шикарной семье", "Красивая-красивая", "Айсауле, желаем тебе счастья", "Будьте счастливы, желаю вам прожить вместе до самой старости", - гласят комментарии.
Недавно у Айсауле Бакытбек появилась третья родная сестренка - она приняла участие в выписке из роддома своей матери Баян Алагузовой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2153266-aysaule-bakytbek-pokazala-kak-oni-otmetili-den-rozhdeniya-muzha/