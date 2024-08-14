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"Ни грамма жира": беременная Айсауле Бакытбек удивила снимками в бикини

Опубликовано:

Айсауле Бакытбек
Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанская блогерша и интервьюер Айсауле Бакытбек, которая ждет третьего ребенка, покрасовалась на пляже в мини-купальнике - снимки обсудили в Казнете, передает NUR.KZ.

Айсауле предстала в бикини перед 1,4-миллионной аудиторией в Instagram - беременная мать двоих детей надела раздельный купальник желтого цвета с цветочным принтом и, улыбаясь, покрасовалась на фоне морских волн и пляжа.

Уятмены тотчас попытались пристыдить девушку за снимки в бикини.

"Зря, зря. Было бы правильно не выставлять такие откровенные фото", "У казахов говорят, что беременные девушки должны прикрываться", - написали они в комментариях.

Основная масса фолловеров блога Бакытбек заступились за нее и отметили прекрасную физическую форму, несмотря на беременность.

"Ее тело - ее дело", "Зачем писать негатив, тем более беременной девушке", "Как круто быть беременной и иметь такую фигуру", "Ойбай, а где жир?", "Молодец, ни грамма жира", "Красотка, при беременности фигура - огонь", - отметили восхищенные подписчики.

Недавно пользователи Сети попытались угадать пол будущего ребенка Айсауле Бакытбек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2148666-ni-gramma-zhira-beremennaya-aysaule-bakytbek-udivila-snimkami-v-bikini/

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