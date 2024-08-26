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Курбан Омаров станет отцом в третий раз

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Курбан Омаров с женой
Курбан Омаров с женой. Фото: instagram.com/zimamoscow

Предприниматель Курбан Омаров, экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной, снова станет отцом. Об этом в день его рождения сообщила Валерия - его молодая жена, передает NUR.KZ.

Курбан Омаров передал свой аккаунт супруге Валерии. Теперь она ведет блог. В день рождения мужа Валерия написала пост. Она отметила, что благодарна судьбе за встречу с Курбаном. Молодая женщина не скрывает своего счастья.

"Я восхищаюсь тем, как ты строишь нашу семью, как заботишься. Я так горжусь тобой. Пишу эти строки, и не могу сдержать слезы радости и благодарности. С днем рождения, моя любовь!

В этот прекрасный день, самый важный подарок, который я могу тебе подарить, я ношу под своим сердцем. Совсем скоро ты станешь отцом нашему малышу", - написала она.

Отметим, что у Курбана Омарова есть сын Омар и дочь Теона.

Ранее экс-супруг Бородиной показал кадры со своей свадьбы. Предложение руки и сердца своей возлюбленной Курбан Омаров сделал в начале года в Таиланде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2153214-kurban-omarov-stanet-otcom-v-tretiy-raz/

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