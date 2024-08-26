Курбан Омаров станет отцом в третий раз

Предприниматель Курбан Омаров, экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной, снова станет отцом. Об этом в день его рождения сообщила Валерия - его молодая жена, передает NUR.KZ.

Курбан Омаров передал свой аккаунт супруге Валерии. Теперь она ведет блог. В день рождения мужа Валерия написала пост. Она отметила, что благодарна судьбе за встречу с Курбаном. Молодая женщина не скрывает своего счастья.

"Я восхищаюсь тем, как ты строишь нашу семью, как заботишься. Я так горжусь тобой. Пишу эти строки, и не могу сдержать слезы радости и благодарности. С днем рождения, моя любовь!

В этот прекрасный день, самый важный подарок, который я могу тебе подарить, я ношу под своим сердцем. Совсем скоро ты станешь отцом нашему малышу", - написала она.

Отметим, что у Курбана Омарова есть сын Омар и дочь Теона.

Ранее экс-супруг Бородиной показал кадры со своей свадьбы. Предложение руки и сердца своей возлюбленной Курбан Омаров сделал в начале года в Таиланде.