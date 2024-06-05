"Как будто отрывок из фильма": экс-супруг Бородиной показал кадры со своей свадьбы
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Предприниматель Курбан Омаров, экс-супруг российской телеведущей Ксении Бородиной, показал в соцсети кадры со своей свадьбы. Подписчики поздравили молодых, передает NUR.KZ.
Прекрасная невеста в белом пышном платье, жених в черном костюме и галстуке - свадьба Курбана Омарова не стала неожиданным событием для его подписчиков.
Ведь еще в феврале экс-супруг Бородиной сделал предложение руки и сердца возлюбленной в Таиланде.
"Любви и счастья. Вы прекрасны. Курбан, береги эту прекрасную девочку", "Она, как ангел, красива и нежна, а он брутален и харизматичен! Поздравляю с бракосочетанием!", "Я как будто отрывок из фильма посмотрела, красивые такие", "Какая красивая невеста, глаз не оторвать", "Бородина по-своему красива, а Лера - по-своему, в каждой женщине есть изюминка", - написали пользователи соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2112822-kak-budto-otryvok-iz-filma-eks-suprug-borodinoy-pokazal-kadry-so-svoey-svadby/