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"Как будто отрывок из фильма": экс-супруг Бородиной показал кадры со своей свадьбы

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Курбан Омаров с избранницей
Курбан Омаров с избранницей. Фото: instagram.com/zimamoscow

Предприниматель Курбан Омаров, экс-супруг российской телеведущей Ксении Бородиной, показал в соцсети кадры со своей свадьбы. Подписчики поздравили молодых, передает NUR.KZ.

Прекрасная невеста в белом пышном платье, жених в черном костюме и галстуке - свадьба Курбана Омарова не стала неожиданным событием для его подписчиков.

Ведь еще в феврале экс-супруг Бородиной сделал предложение руки и сердца возлюбленной в Таиланде.

"Любви и счастья. Вы прекрасны. Курбан, береги эту прекрасную девочку", "Она, как ангел, красива и нежна, а он брутален и харизматичен! Поздравляю с бракосочетанием!", "Я как будто отрывок из фильма посмотрела, красивые такие", "Какая красивая невеста, глаз не оторвать", "Бородина по-своему красива, а Лера - по-своему, в каждой женщине есть изюминка", - написали пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2112822-kak-budto-otryvok-iz-filma-eks-suprug-borodinoy-pokazal-kadry-so-svoey-svadby/

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