"Как будто отрывок из фильма": экс-супруг Бородиной показал кадры со своей свадьбы

Предприниматель Курбан Омаров, экс-супруг российской телеведущей Ксении Бородиной, показал в соцсети кадры со своей свадьбы. Подписчики поздравили молодых, передает NUR.KZ.

Прекрасная невеста в белом пышном платье, жених в черном костюме и галстуке - свадьба Курбана Омарова не стала неожиданным событием для его подписчиков.

Ведь еще в феврале экс-супруг Бородиной сделал предложение руки и сердца возлюбленной в Таиланде.

"Любви и счастья. Вы прекрасны. Курбан, береги эту прекрасную девочку", "Она, как ангел, красива и нежна, а он брутален и харизматичен! Поздравляю с бракосочетанием!", "Я как будто отрывок из фильма посмотрела, красивые такие", "Какая красивая невеста, глаз не оторвать", "Бородина по-своему красива, а Лера - по-своему, в каждой женщине есть изюминка", - написали пользователи соцсети.