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Экс-супруг Бородиной сделал предложение руки и сердца возлюбленной в Таиланде

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Курбан Омаров с избранницей
Курбан Омаров с избранницей. Фото: instagram.com/zimamoscow

Предприниматель Курбан Омаров, экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной во время отдыха в Таиланде, передает NUR.KZ.

"Теперь когда ты знаешь меня настоящим. Стоя перед тобой на одном колене, я спрашиваю: "Готова ли ты разделить со мной эту жизнь в горе и радости?" - отметил он.

Курбан поделился трогательными фото из Таиланда, где и сделал предложение избраннице.

"Что ответила?", "Бородина уже комментарий дала?", "А я верю в любовь, поэтому желаю ребятам счастья и семейного тепла", "Повезло и ей с вами и вам с ней", "Ура! Поздравляю вас!", "Боже, как это мило и трогательно. Совет да любовь", "Поздравляю, будьте счастливы. Береги пожалуйста всегда эту маленькую девочку", - написали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2059214-eks-suprug-borodinoy-sdelal-predlozhenie-ruki-i-serdtsa-vozlyublennoy-v-tailande/

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