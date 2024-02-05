Экс-супруг Бородиной сделал предложение руки и сердца возлюбленной в Таиланде

Предприниматель Курбан Омаров, экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной во время отдыха в Таиланде, передает NUR.KZ.

"Теперь когда ты знаешь меня настоящим. Стоя перед тобой на одном колене, я спрашиваю: "Готова ли ты разделить со мной эту жизнь в горе и радости?" - отметил он.

Курбан поделился трогательными фото из Таиланда, где и сделал предложение избраннице.

"Что ответила?", "Бородина уже комментарий дала?", "А я верю в любовь, поэтому желаю ребятам счастья и семейного тепла", "Повезло и ей с вами и вам с ней", "Ура! Поздравляю вас!", "Боже, как это мило и трогательно. Совет да любовь", "Поздравляю, будьте счастливы. Береги пожалуйста всегда эту маленькую девочку", - написали подписчики.