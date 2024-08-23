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Моргенштерн передал привет сыну Юсупова и Оксукпаевой (видео)

Опубликовано:

Моргенштерн, Арман Юсупов и Карина Оксукпаева
Моргенштерн, Арман Юсупов и Карина Оксукпаева. Фото: instagram: @morgen_shtern, @oksukpaevak

Популярный рэпер обрадовал старшего сына блогеров Армана Юсупова и Карины Оксукпаевой видеоприветствием. Маленький Алим называет себя фанатом Моргенштерна, передает NUR.KZ.

"Мечты сбываются", - гласит подпись к видео, опубликованном в аккаунте Армана Юсупова.

Алим получил неожиданный привет от любимого рэпера - Моргенштерн записал для мальчика видео в Telegram.

"Алиму большой плотный салам", - сказал артист в видео.

Реакция сына Оксукпаевой и Юсупова была очень бурной - он обрадовался и от неожиданности закрыл рот руками. В ответном ролике Алим признался, что является большим фанатом творчества Моргенштерна.

В июне Дамир, младший из трех сыновей Карины Оксукпаевой и Армана Юсупова, попал в больницу с подозрением на менингит. Позже стало известно, что малыш пошел на поправку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2152546-morgenshtern-peredal-privet-synu-yusupova-i-oksukpaevoy-video/

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