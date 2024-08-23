Моргенштерн передал привет сыну Юсупова и Оксукпаевой (видео)
Опубликовано:
Популярный рэпер обрадовал старшего сына блогеров Армана Юсупова и Карины Оксукпаевой видеоприветствием. Маленький Алим называет себя фанатом Моргенштерна, передает NUR.KZ.
"Мечты сбываются", - гласит подпись к видео, опубликованном в аккаунте Армана Юсупова.
Алим получил неожиданный привет от любимого рэпера - Моргенштерн записал для мальчика видео в Telegram.
"Алиму большой плотный салам", - сказал артист в видео.
Реакция сына Оксукпаевой и Юсупова была очень бурной - он обрадовался и от неожиданности закрыл рот руками. В ответном ролике Алим признался, что является большим фанатом творчества Моргенштерна.
В июне Дамир, младший из трех сыновей Карины Оксукпаевой и Армана Юсупова, попал в больницу с подозрением на менингит. Позже стало известно, что малыш пошел на поправку.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2152546-morgenshtern-peredal-privet-synu-yusupova-i-oksukpaevoy-video/