"Берегите малышей": попавший в больницу сын Юсупова и Оксукпаевой пошел на поправку

Младший сын популярных в Казахстане блогеров Карины Оксукпаевой и Армана Юсупова пошел на поправку. Попавшего в больницу и перенесшего операцию малыша Дамира выписали домой, передает NUR.KZ.

На днях полугодовалый сын Юсупова и Оксукпаевой попал в больницу. После Карина поделилась новыми подробностями о состоянии малыша.

Врачи подозревали менингит, но диагноз не подтвердился. У малыша оказался заворот кишок. Благодаря экстренной помощи медиков маленький Дамир пошел на поправку. Его выписали домой.

"Вторые роды сегодня как-будто. Я никогда в жизни не испытывала такое огромное чувство благодарности! Жизнь хрупка и непредсказуема! За эти два дня я поняла, что такое доверять, особенно когда твоего малыша одного забирают в холодную операционную.

Еще запомнился момент, когда ему делали КТ головного мозга и он один лежал завязанный и плакал в этой штуке и там было жутко холодно… В тот момент я так рыдала и просто искренне молилась. Или когда ему делали пункцию и я слышала его крик и ничем не могла помочь… Пишу и слезы наворачиваются.

Я чувствовала, как весь мир поддерживал нас! Как быстро среагировали врачи, я даже не знаю, как могу выразить свою благодарность. Я знала, что могу обратиться к любому из вас за помощью и получить поддержку! Спасибо каждому! Берегите малышей", - написала Карина.

"Всем вам здоровья", "Чужих детей не бывает, а материнское сердце - оно у нас всех одно", "Мы все переживали за Домика, хорошо, что все хорошо", "Здоровья малышу, в такие моменты особенно ценишь жизнь, пусть все детки будут здоровыми", - искренне порадовались за семью подписчики.