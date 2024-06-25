"Помолитесь за Дамира": полугодовалый сын Юсупова и Оксукпаевой попал в больницу
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Популярные блогеры-миллионники Арман Юсупов и Карина Оксукпаева поделились тревожной новостью - их младший сын Дамир оказался на больничной койке, передает NUR.KZ.
Карина Оксукпаева и Арман Юсупов попросили подписчиков помолиться за их младшего сына Дамира, которому буквально на днях исполнилось полгода - блогерша опубликовала фотографию из больницы, на которой ее мама держит малыша на руках.
Точная причина госпитализации ребенка неизвестна, однако по словам Армана Юсупова, Дамир подхватил сильный вирус.
"Если он очнется, я буду самым счастливым человеком в мире", - написала Оксукпаева.
"Пожалуйста, помолитесь за Дамира, пусть он будет здоров!" - добавил Юсупов.
Это не первый раз, когда семейству приходится волноваться за здоровье своих детей - в марте этого года средний сын блогеров Тимур едва не утонул в море.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2123385-pomolites-za-damira-polugodovalyy-syn-yusupova-i-oksukpaevoy-popal-v-bolnicu/