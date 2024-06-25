Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Помолитесь за Дамира": полугодовалый сын Юсупова и Оксукпаевой попал в больницу

Опубликовано:

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева
Арман Юсупов и Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/yussupov21

Популярные блогеры-миллионники Арман Юсупов и Карина Оксукпаева поделились тревожной новостью - их младший сын Дамир оказался на больничной койке, передает NUR.KZ.

Карина Оксукпаева и Арман Юсупов попросили подписчиков помолиться за их младшего сына Дамира, которому буквально на днях исполнилось полгода - блогерша опубликовала фотографию из больницы, на которой ее мама держит малыша на руках.

Точная причина госпитализации ребенка неизвестна, однако по словам Армана Юсупова, Дамир подхватил сильный вирус.

"Если он очнется, я буду самым счастливым человеком в мире", - написала Оксукпаева.

"Пожалуйста, помолитесь за Дамира, пусть он будет здоров!" - добавил Юсупов.

Сторис Карины Оксукпаевой и Армана Юсупова
Сторис Карины Оксукпаевой и Армана Юсупова. Скрины: instagram @oksukpaevak, @yussupov21

Это не первый раз, когда семейству приходится волноваться за здоровье своих детей - в марте этого года средний сын блогеров Тимур едва не утонул в море.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2123385-pomolites-za-damira-polugodovalyy-syn-yusupova-i-oksukpaevoy-popal-v-bolnicu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie