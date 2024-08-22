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Отдыхающая в Европе с возлюбленным Мадлен призналась, почему не рассказывает о личном

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Автор популярного инстаблога Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, поделилась фото из Монако и рассказала, почему не показывает возлюбленного, передает NUR.KZ.

Ранее Мадлен с молодым человеком на частном самолете улетели в Испанию. Теперь же Мадлен разместила фото из Монако.

"Все, что мне дорого, я прячу. И любовь, и деньги, и свои планы на будущее. Когда я была незрелой, мне хотелось заявить на весь мир о своем успехе, благополучии, достигнутых целях. Сейчас же, наоборот, я больше молчу и больше думаю. Остальные имеют право думать в меру своей испорченности.

Чтобы познать и вникнуть в смысл моих слов, вам достаточно стать таким же эмоционально зрелым и подчеркнуть свои приоритеты. Иначе все мои слова бессмысленны", - рассказала она.

Сторис Мадлен
Сторис Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Мы также писали, что казахстанский блогер-миллионник Мадлен поразила фото из Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2151877-otdyhayushchaya-v-evrope-s-vozlyublennym-madlen-rasskazala-pochemu-ne-rasskazyvaet-o-lichnom/

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